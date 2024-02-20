Аналитики узнали о тратах в России в преддверии 23 февраля

Перед 23 февраля россияне активно тратят деньги в категориях «Достопримечательности и выставки» (рост транзакций на 72%), «Парки развлечений» (+57%) и «Мужская одежда» (+55%). Об этом сообщает портал Sostav со ссылкой на результаты исследования сервиса для быстрого запуска рекламы «СберТаргет» от « Сбер Бизнес Софт».

Рост трат в категории «Развлекательные организации» оценивается в 42%, «Кожаные изделия» — в 33%, «Антиквариат» — в 32%. Кроме того, увеличились расходы в категориях «Услуги отдыха и развлечений» (+32%), «Кинотеатры» (+30%), «Подарки и сувениры» (+28%) и «Спортивная одежда» (+25%).

Наибольший средний чек зафиксирован в категории «Мужская одежда». Отмечается, что в 2023 году он продемонстрировал рост на 10% к такому же периоду 2022 года и на 23% — к тому же периоду 2021 года. Кроме того, вырос средний чек на отдых и развлечения (на 9% к 2022 году и на 24% — к 2021-му). Что касается средних трат на спортивную одежду, то они, наоборот, постоянно падают (- 32% и -15% к аналогичному периоду 2021 и 2022 годов).