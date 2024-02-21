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Пополнение QIWI-кошелька стало недоступно

Пополнение QIWI-кошелька стало недоступно на фоне заявления ЦБ России об отзыве лицензии на банковские операции.

Пополнение QIWI-кошелька стало недоступно
© РИА Новости

Как сообщает ТАСС, при попытке пополнить баланс система выдаёт ошибку.

«Ошибка платежа. Платёж отклонён. Обратитесь в банк, выпустивший карту», — говорится в уведомлении.

Ранее стало известно, что Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у QIWI Банк.

Кредитная организация систематически нарушала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

В ЦБ заверили, что вкладчикам QIWI Банк вернут суммы вклада в размере 100% остатка средств.

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