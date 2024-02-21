Платежная система Contact перестала работать после отзыва лицензии у Киви-банка
Платежная система Contact, с помощью которой можно отправить деньги за границу, перестала работать после отзыва лицензии у Киви-банка.
В службе поддержки платежной системы Contact корреспонденту Frank Media сказали, что платежная система не осуществляет переводы на данный момент и посоветовали обратиться за информацией позднее. Перевод невозможно сделать ни в одном из указанных направлений, сообщила сотрудница службы.
21 февраля Банк России отозвал лицензию у Киви-банка за «систематические нарушения требований антиотмывочного законодательства». Банк специализировался на денежных переводах, онлайн-эквайринге, а также выдаче цифровых банковских гарантий. Одним из главных продуктов был QIWI-кошелек, также банк осуществлял функции оператора платежной системы Contact (на это у него была соответствующая лицензия ЦБ).