Совет Федерации принял закон о самозапрете на кредиты для граждан

Закон о праве гражданина установить самозапрет на заключение договоров потребительского займа одобрен Советом Федерации. Об этом сообщает ТАСС. Документ принят с целью защиты граждан от мошенников. В России нередки случаи, когда мошенники с помощью незаконного использования персональных данных и методов психологического воздействия заставляют граждан добровольно переводить деньги на чужие счета или же представлять информацию, которая позволяет это делать без их участия. Отмечается, что запрет не будет распространяться на ипотеку, автокредиты, а также на образовательные кредиты, предоставленные в рамках государственной поддержки. 20 февраля закон о праве на самозапрет на выдачу кредитов приняла Госдума. В тот же день россиянам объяснили, как этот закон будет действовать. 19 февраля бдительный таксист не дал пенсионерке отдать миллион рублей мошенникам.