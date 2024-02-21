Грядущий рост цен на шаурму объяснили

В России ожидается повышение стоимости шаурмы. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на игроков рынка.

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Сократится число палаток с шаурмой в Москве, предупреждают источники издания. Ситуацию объясняют удорожанием аренды, невыгодной маржой и ростом цен на продукты. В частности, по словам экспертов, речь идет об огурцах, помидорах и капусте.

Источники издания отмечают, что владельцы некоторых торговых точек сейчас либо продают бизнес, либо готовятся повысить стоимость шаурмы на 10-15%. С мая одна порция может подорожать до 250 рублей, говорится в публикации.

При этом некоторые специалисты предсказывают менее существенный рост цен из-за остановки роста стоимости курятины и говядины. По их мнению, одна порция изменится в цене лишь на 15-20 рублей.

Собеседники считают, что владельцам палаток придется закрыть свой бизнес, если подорожает и мясо.