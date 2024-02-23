Юрист разъяснил процедуру получения скидок на оплату ЖКУ для семей

«Многодетным семьям полагается скидка на оплату света, газа и воды. Её размер может отличаться в зависимости от региона, но не может быть менее 30%. Семьям, в которых есть взрослый человек с инвалидностью или ребёнок-инвалид, положена компенсация не ниже 50% на оплату коммунальных услуг», — цитирует Голощапова «Газета.Ru».