Финэксперт дала совет по покупке долларов

Доллар очень плавно, очень долго, но теряет позиции основной платежной валюты мира и основной резервной валюты мира, сказала финансовый эксперт Ксения Аверс. В беседе с «Лентой.ру» она предсказала падение курса американской валюты, а также посоветовала покупать доллары для последующей продажи.

Аверс отметила, что в России и не только значительно сократился объем долларов в расчетах.

«Он сократился и в Китае, потому что Россия в Китае перешла на расчеты в национальных валютах. То же самое происходило со странами БРИКС», — добавила она.

По словам эксперта, это значит, что со временем курс доллара начнет падать. Однако это не происходит быстро, подчеркнула собеседница «Ленты.ру».

Ксения Аверс, финансовый эксперт

«Сейчас мы видим тоже, что доллар падает, рубль укрепляется. И эти два момента никак между собой не связаны в настоящий момент. То, что сейчас снижается курс доллара, это так называемый хвост кометы — то есть мы видим сейчас последствия тех действий, которые Центробанк и Минфин делали полгода назад. Многие последствия мы видим в полном объеме только через полгода, так как закупки и продажи валюты корректируют»

Скорее всего, курс доллара снизится до выборов, полагает она, так как американская валюта всегда падала перед выборами. Разница при этом составляла от 15 до 25 процентов. А в 2024 году пройдет рекордное количество выборов по всему миру.

Исходя из этого, эксперт посоветовала людям, у которых есть свободные деньги, купить доллары, потому что сейчас курс упал. Приобрести валюту Аверс предложила не на длинную дистанцию, а на полгода-год, и продавать частями.

«Можно покупать и не доллар, но точно не евро. У европейской валюты сейчас нет перспектив, она будет продолжать ослабевать вместе с экономикой Европы. Если люди боятся покупать доллар, то можно покупать наличные дирхамы. Их курс полностью привязан к доллару, но при этом дирхамы не запрещены, это валюта дружественной страны. То есть валюту можно покупать любую. Если есть маленькая сумма, то можно купить на счет, например, китайскую валюту», — поделилась она.

При этом валюту, особенно доллары, эксперт рекомендовала хранить только в наличном виде, не на счетах, потому что сейчас очень высокие комиссии, а также есть риск заморозки.