АСВ сообщило о появлении двойников Киви Банка

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сообщило о появлении в интернете мошеннических сайтов – двойников Киви Банка, передает ТАСС.

Как подчеркнули в госкорпорации, за вознаграждение такие сервисы предлагают вывести средства из банка.

"Все эти предложения нелегальны и поступают от лица мошенников с целью наживы. Они собирают средства за услуги и перестают выходить на связь", – предупредили в АСВ.

ЦБ РФ отозвал у Киви Банка лицензию утром 21 февраля. Причиной этого стали нарушения законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов ЦБ.