Названы главные минусы оплаты товаров частями

Покупатель, который планирует оплачивать товар частями, может переоценить свои силы. Об этом Москве 24 рассказал эксперт банковского рынка Андрей Бархота.

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Многие торговые сети сегодня предлагают разделить стоимость товара на несколько частей и оплачивать его долями без комиссий на протяжении определенного времени, отметил специалист. Этот способ позволяет приобрести желаемую вещь, даже если в данный момент человек не располагает полной суммой для единовременной покупки. Однако существует риск, что потребитель переоценит свои силы, отметил Андрей Бархота.

"Так как это не официальный займ у банка, возникает некая иллюзия легкости. Большей способности все оплачивать. Потребитель смотрит на такую возможность как на беспроцентный кредит, но при этом он не проходит оценку платежеспособности", – пояснил эксперт.

Иногда покупатель не в состоянии здраво рассчитать свои силы. В результате сначала обслуживание непогашенной суммы в счет оплаты товара будет проходить нормально, но потом могут возникнуть перебои, так как деньги для этого окажется сложно найти - Андрей Бархота, эксперт банковского рынка.

В свою очередь, кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев в разговоре с Москвой 24 заявил, что оплата покупки частями может привести к приобретению ненужных вещей.

"Это подстегивает к тому, чтобы люди делали спонтанные покупки под влиянием эмоций. У человека недостаточно денег, но ему очень хочется владеть каким-то товаром. Он совершает вот такие действия. Однако потом, когда уже приходит домой с покупкой, начинает думать, а зачем это вообще было нужно", – подчеркнул экономист.