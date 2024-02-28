В США выросло число пенсионеров-миллионеров

В США отмечается рекордный рост объемов средств граждан на пенсионных счетах. Как показал анализ более 45 млн счетов типа 401k, 403b и IRA, проведенный финансовой компанией Fidelity Investments, их средний размер в прошлом году увеличился до $118,6 тыс.

Это максимальное значение за последние два года и рост на 14% по сравнению с 2021 годом ($103,9 тыс.).

Число владельцев пенсионных счетов-миллионеров выросло на 11,5% и достигло 422 тыс. Количество счетов с суммой от $100 тыс. до $1 млн увеличилось на 15% до 5,75 млн.

Рост объемов пенсионных накоплений связан с благоприятной конъюнктурой на фондовом рынке США. За 2022 год индекс Nasdaq вырос на 43%, индекс S&P 500 - на 24%, Dow Jones - на 13%. К концу года инфляция в стране замедлилась до 3,4% после рекордных 6,5% в декабре 2021-го.

В интервью каналу CNBC вице-президент Fidelity по интеллектуальному лидерству Майк Шамрелл, сообщил, что накопленные средства позволят американцам реже прибегать к дорогим кредитам в непредвиденных ситуациях. Согласно законодательству, граждане могут временно использовать до 50% средств со своих пенсионных счетов. В прошлом году к таким займам прибегли 8,9% владельцев счетов против 7,8% в 2021 году,