Стало известно, сколько россиян живут не по средствам

Каждый десятый житель России (9%) живет не по средствам и тратит больше планируемого, сообщает Lenta.ru со ссылкой на результаты исследования, проведенного сервисом «Работа.ру». Аналитики утверждают, что значительная часть населения России (около 65%) также сталкивается с непредвиденными расходами. Чаще всего они приходятся на лекарства и лечение.

Исследование основывается на опросе, проводившемся в феврале 2024 года. Участие в нем приняли 3,6 тысячи человек из всех регионов России. Аналитики выяснили, что около 66% опрошенных периодически сталкиваются с непредвиденными тратами на лекарства и лечение, 38% россиян отмечают непредвиденные расходы на одежду и обувь, а 26% граждан сталкиваются с внезапной необходимостью оплатить услуги по ремонту автомобиля. Эксперты рекомендуют создать резервный фонд, чтобы защититься от неожиданных трат.

«Это может быть отдельный сберегательный счет, на который вы будете откладывать определенную сумму каждый месяц», — уточнил заместитель генерального директора «Работа.ру» Александр Ветерков.