Озвучено число граждан, которым по ошибке выписали штрафы

Более 1500 граждан, чьи личные данные совпадают с данными должников, по ошибке получили штрафы от Российских судебных приставов в 2022–2023 годах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

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В ведомстве уточнили, что таким лицам вернули более 15,9 млн руб. необоснованно взысканных средств. Кроме того, подчеркивается, что ошибочно наложенные ограничения, введенные в отношении граждан, отменили.

Также стало известно, что в России увеличилось число привлеченных к ответственности в сфере защиты прав россиян от неправомерных действий коллекторов (рост составил 24%).

В пресс-службе сообщили, что около 6,6 тыс. виновных оштрафованы на сумму, превышающую 450 млн руб.