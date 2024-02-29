В России можно будет использовать налог на вклады для получения вычетов

У россиян появится возможность использовать налог на проценты с вкладов для получения вычетов от государства. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на ФНС.

В публикации говорится о социальном, имущественном и инвестиционном вычетах (за спорт, лечение или инвестиции). Граждане за счет них смогут компенсировать ту сумму, которую нужно заплатить в бюджет с дохода от депозита. Издание отмечает, что данный сбор будет переведен гражданами в казну впервые в 2024 году.

В ФНС подчеркнули, что для получения компенсации необходима подача налоговой декларации по форме 3-НДФЛ. Там нужно указать доход, который был получен в том числе и с процентов по вкладам, и сумму НДФЛ к уплате (рассчитывается самостоятельно). Кроме того, в декларации необходимо заполнить данные на получение вычетов.

По словам юристов, ФНС рассчитает налог по доходам с процентов по вкладу в общем порядке, если заявление о праве на компенсацию не было подано через личный кабинет налогоплательщика. Затем гражданину будет направлено уведомление пользователю. При этом в первом случае оно не отправляется.