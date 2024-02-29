ВЦИОМ выяснил, сколько жителей России никогда ничего не покупали онлайн

Чуть более четверти россиян (28%), которые были опрошены Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), ничего не приобретали на маркетплейсах. Об этом говорится на сайте организации.

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71% россиян в 2023 году хотя бы раз совершали покупку на маркетплейсах. Наиболее популярной категорией товаров на интернет-площадках является одежда и обувь. Опрос показал, что их заказывал каждый второй из числа имеющих опыт онлайн-покупок.

Также граждане покупают онлайн товары для красоты и здоровья (23%), электронику и бытовую технику (20%), детские товары и товары для животных (19%).

Каждый седьмой чаще всего заказывал продукты питания и товары для хобби и творчества, автомобильные товары, а также товары для строительства и ремонта. Каждый девятый приобретал онлайн товары для дома, в том числе бытовую химию, каждый десятый — книги и канцелярию. Наименьшим спросом пользуются товары для спорта и отдыха (7%), мебель (5%) и ювелирные украшения (2%).

Отзывы других покупателей и стоимость товара являются главными критериями выбора товара на маркетплейсе для 65% россиян и 52% граждан соответственно.