Составлен рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий марта

Системный аналитик, машинист гусеничного крана и няня-воспитатель вошли в мартовскую подборку высокооплачиваемых вакансий сервиса "Работа.ру". Таким специалистам предлагают зарплату от 160 тыс. до 350 тыс. рублей, рейтинг имеется в распоряжении ТАСС.

"Одна из самых высокооплачиваемых вакансий в стране доступна системному аналитику в Москве - до 350 тыс. рублей. Специалист будет заниматься сбором, анализом, систематизацией и согласованием требований бизнес-пользователей, созданием функциональных спецификаций и взаимодействием с разработчиками по вопросам их реализации. Будущий сотрудник должен иметь опыт работы в качестве системного аналитика не менее трех лет", - указано в подборке.

Также в Краснодаре открыта вакансия продавца внедорожных мотоциклов, такому специалисту готовы платить до 300 тыс. рублей за вахту. Работнику нужно продавать внедорожники оптом и в розницу, предоставлять консультации клиентам, а также участвовать в создании и развитии сети дилеров. А в Сестрорецке требуется парикмахер-стилист, зарплата - до 250 тыс. рублей.

В топ предложений включили вакансию няни-воспитателя в Москве, сотруднику предлагают зарплату от 240 тыс. рублей в месяц. Обязанности - поддержание оптимального режима дня, соответствующего возрасту, особенностям развития ребенка и условиям проживания семьи, кормление и приготовление пищи и другие. Зарплату 206 тыс. рублей готовы платить энергетику в Красноярске, для трудоустройства нужно иметь среднее или высшее техническое образование и стаж работы по специальности не менее трех лет.

Одна из высоких заработных плат доступна детскому стоматологу в Вологде - от 200 тыс. рублей. В обязанности входит прием пациентов и индивидуальный подход. Также в Москве в Сбере ищут аналитика процессов ценообразования, зарплата - от 192 тыс. рублей. До 190 тыс. рублей может зарабатывать машинист гусеничного крана в Усинске, специалисту предстоит работать на нефтяном месторождении Лабаганы. Такой же доход предлагают приходящей домработнице в Одинцово, она будет заниматься уборкой дома площадью 400 кв. м, стиркой и глажкой нa четверых взрослых, а также приготовлением домашней еды на пятерых человек.