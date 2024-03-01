Названы способы определить недоплату пенсии

Если ваши документы были заполнены с ошибками или неправильно, это может привести к недоплате пенсии. Если у вас есть пропуски в трудовой книжке или данные о работе не были правильно учтены, это также может привести к недоплате пенсии. Проверьте свою трудовую книжку и обратитесь в Соцфонд для уточнения данных о вашем стаже работы. Проверьте, не было ли изменено законодательство на момент начала выплаты вашей пенсии, и обратитесь в пенсионный фонд для получения информации об этих изменениях, — сказал депутат.