Росстат: длительность рабочего дня установила рекорд за 19 лет

Средняя длина рабочего дня в России выросла до 7,17 часа в 2023 году, что является максимумом за 19 лет. Об этом свидетельствуют данные Росстата, проанализированные РБК.

Показатели длительности рабочего времени за весь год и в расчете на один день в прошлом году стали рекордными за весь период доступной статистики на сайте Росстата с 2005 года. Предыдущий максимум был зафиксирован в 2019 году, когда средняя длительность рабочего дня составляла 7,15 часа, а за год средний работник отрабатывал 1,76 тыс. часов.

Как отмечает РБК, на фоне роста безработицы и локдаунов в 2020 году произошел откат до 7,06 часа в день и 1,74 тыс. часов в год соответственно. В 2021–2022 годах наблюдался компенсаторный рост длительности рабочего времени.

По данным Росстата, больше всех работают рыболовы, администраторы и медики. Опрошенные РБК эксперты считают, что такие данные в первую очередь связаны с дефицитом рабочей силы в России.

До этого газета "Известия" писала со ссылкой на данные сервиса "Работа.ру", что зарплатные предложения работодателей в России в январе-феврале выросли в среднем на 18,5% по сравнению с началом 2023 года.