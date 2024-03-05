Юрист объяснил, можно ли вывешивать списки должников на всеобщее обозрение

«Если управляющая компания пишет, что должник Сидоров из 56-й квартиры должен столько-то - это не совсем правильно. А если просто "должник Сидоров должен столько-то" или "жильцы из 56-й квартиры должны столько-то", то нарушения нет. Это не является разглашением персональных данных»