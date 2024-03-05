Юрист объяснил, можно ли вывешивать списки должников на всеобщее обозрение
Эксперт Сергей Сорокин отметил, что зачастую управляющая компания вывешивает списки должников за ЖКХ на видное место. При этом многие жильцы считают, что так нарушают их права.
Сорокин пояснил, что в этом случае не разглашаются никакие персональные данные.
«Если управляющая компания пишет, что должник Сидоров из 56-й квартиры должен столько-то - это не совсем правильно. А если просто "должник Сидоров должен столько-то" или "жильцы из 56-й квартиры должны столько-то", то нарушения нет. Это не является разглашением персональных данных»
По его мнению, нарушение - это когда можно из одного сообщения понять кто, из какой квартиры и сколько должен, пишет Тульская служба новостей.