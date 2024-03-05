Экономист объяснил, какой финансовый инструмент гораздо выгоднее вклада

Отмечается, что подобного рода сертификаты сейчас не пользуются особой популярностью в связи с ограничениями. Однако тот механизм, который был предложен недавно в России, урегулирует данный вопрос. Теперь сберегательные сертификаты будут застрахованы в АСВ на сумму 2,8 миллиона рублей. Это вдвое больше страховки по стандартным банковским вкладам, говорится в публикации.