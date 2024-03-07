В России предложили связать ставки по семейной ипотеке с числом детей

В России выступили за снижение ставки по семейной ипотеке при условии пополнения. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на корпорацию ДОМ.РФ.

Отмечается, что в стране хотят уменьшить проценты на 1 п.п. (до 5%) при появлении на свет второго ребенка и на 2 п.п. (до 4%) — после рождения третьего и последующих детей.

Льгота будет действовать лишь для новых займов по госпрограмме. Так, у семей появится возможность купить более просторное жилье на льготных условиях. Это, в свою очередь, простимулирует рождаемость, считают авторы инициативы.

Предложение будет рассмотрено в ходе заседания рабочей группы в Минфине, отметили в корпорации. Там подчеркивают, что стесненные жилищные условия являются одной из ключевых причин, по которой граждане откладывают рождение детей.

Ранее стало известно, что по поручению президента России Владимира Путина «Семейную ипотеку» в РФ продлили до 2030 года. По словам главы Минфина Антона Силуанова, данная программа - один из ключевых инструментов для улучшения жилищных условий граждан.