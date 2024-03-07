СМИ: в Москве произошел массовый сбой в работе платежных терминалов
В Москве в преддверии Международного женского дня произошел массовый сбой в работе платежных терминалов, пишет Telegram-канал Mash.
По информации издания, у многих покупателей не получается оплатить алкоголь и сигареты. Продавцы связывают сбой с возможной хакерской атакой или проблемами с сервисами Росалкогольтабакконтроля, отметили журналисты.
Ранее на очередной сбой пожаловались пользователи мессенджера Telegram. У многих не работало приложение и веб-версия, не загружались сообщения и файлы.
В конце февраля о сбое в работе связи и интернета сообщил оператор МТС. Доступ к услугам восстановили спустя пару часов, отмечает «Радиоточка НСН».