Стало известно, сколько нужно денег москвичам для счастья

Москвичам для счастья необходимо 267 тысяч рублей в месяц. Об этом свидетельствуют данные проведенного SuperJob опроса.

Отмечается, что в анкетировании приняли участие представители экономически активного населения из всех округов РФ. Им предлагали ответить на вопрос, сколько денег в месяц им достаточно, чтобы чувствовать себя счастливым человеком.

«Больше всего денег для счастья нужно москвичам — 267 тысяч рублей в месяц. На втором месте — Владивосток (250 тысяч рублей). На третьем — Санкт-Петербург (237 тысяч рублей)», — говорится в тексте.

Самую скромную сумму назвали жители Кирова (178 тысяч рублей в месяц).

В общем среднестатистическому россиянину для счастья необходимо 215 тысяч рублей. Таким образом за полгода запросы россиян стали на 8% больше — в сентябре 2023 года для счастья им было нужно 200 тысяч в месяц.