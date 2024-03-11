В России выступили за запуск льготной ипотеки для молодежи

Группа компаний «А101» выступила за запуск в России льготной ипотеки для молодежи, передают «Известия».

Так, кредиты смогут выдавать молодым заемщикам под 3% годовых сроком до 50 лет, а первоначальный взнос составит 15%. Кроме того, подчеркивается, что в Москве льготный кредит могли бы предоставлять в пределах 15 миллионов рублей. В других регионах страны сумма бы составила 9-12 миллионов.

В компании указали на необходимость предоставлять молодым специалистам государственный сертификат на выплату части первоначального взноса в том случае, если они вступили в брак до 30 лет. Такая мера могла бы стать для молодежи стимулом не откладывать вопрос заключения брака.

Ранее редакция «РБК-Недвижимости» сообщила, что застройщики теперь чаще предлагают покупателям новостройки в рассрочку в связи с ужесточением требований по ипотеке.

Названа доля граждан, которые хотят жить в частном доме

Отмечалось, что в настоящее время доля такого предложения на рынке столичного жилья составляет более 40%.