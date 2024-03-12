В России изменились правила назначения социальных выплат

В январе 2024 года безработица в России снизилась до 2,9 процента, достигнув минимального уровня за всю историю наблюдений. Для людей, оставшихся без работы, предусмотрены социальные выплаты и пособия по безработице. Минтруд разработал новый порядок предоставления пособий, который вступит в силу 12 марта.

По новому порядку, россияне, потерявшие или не имеющие работу, могут обратиться в службу занятости и встать на учет как безработные. Заявление можно подать через госуслуги или портал «Работа России». Размер пособия будет определен центром занятости на основе трудовой деятельности человека, передает «Парламентская газета».

При этом, установлены граждане, которым такая поддержка не положена. В их числе россияне, не достигшие 16 лет, получатели пенсии по старости, люди, работающие по трудовому договору, отбывающие наказание, занятые в подсобных промыслах.

Приказ Минтруда также устанавливает порядок соцвыплат безработным, включая пособия по безработице, досрочную пенсию и доплаты детям-сиротам. Центры занятости будут уведомлять людей о назначенных выплатах через электронную почту или личный кабинет госуслуг.

Согласно законодательству, россияне, которые были уволены в течение 12 месяцев перед обращением и проработали больше 26 месяцев, могут рассчитывать на 75 % от своего среднего заработка, в следующие три – 60 %. А те, кто ищет работу впервые или больше года не работал, могут получить 1611 рублей.

Новый закон о занятости населения в России уделяет особое внимание профилактике безработицы и предусматривает поддержку для работников под угрозой увольнения, бойцов СВО и молодых специалистов. Центры занятости должны проводить индивидуальную работу с каждым человеком и учитывать различные факторы при подборе вакансий.

Ранее сообщалось, что в апреле россиян ждет увеличение социальных выплат. Юрист Оксана Красовская рассказала, кому и сколько добавят.