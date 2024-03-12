Ставки по розничным кредитам в РФ обновляют максимумы

Средневзвешенная процентная ставка по розничным кредитам на срок свыше трех лет в январе достигла 17,3%, свидетельствует статистика ЦБ. Это максимум с августа 2015 года, когда она доходила до 17,8% годовых, пишет газета «Коммерсант». В последние полтора года она не поднималась выше 14% годовых.

Рост ставок сказался на росте кредитного портфеля — объем выдач долгосрочных кредитов в январе резко сократился (по сравнению с декабрем) — почти в три раза, до 271,7 млрд руб. Это стало самым низким показателем с лета 2022 года. Кроме того, в этот период банки существенно сократили выдачу льготной ипотеки, что неизбежно сказалась на средней ставке долгосрочных кредитов.

Зато ставка не помешали росту автокредитов. Максимальный рост объема выдач в феврале был зафиксирован в сегменте автокредитования, где этот показатель достиг 171,4 млрд рублей, что на 29,42% больше, чем в январе текущего года и на 115,6% выше, чем в феврале 2023 года. Доля автокредитов, выданных в январе на срок свыше трех лет, впервые достигла 12,4% (раньше она не поднималась выше 10%). При этом ставка по длинным автокредитам достигла 18,7% годовых, что стало максимум с мая 2022 года.

В ВТБ считают, что рост доли долгосрочных автокредитов связан со стремлением заемщиков, оформляющих кредиты по базовым банковским программам, выбрать машину в более широком ценовом диапазоне и сохранить приемлемый ежемесячный платеж. Дилерские центры предлагают для клиентов скидку при оформлении кредита и «часть клиентов, пришедших за авто с наличными, «пересаживаются» на кредит, говорит начальник управления развития партнерских программ и стратегических сегментов «Росбанк Авто» Вячеслав Якубчик.

Спрос на кредиты не ослабевает, несмотря на то, что в конце 2023 года ужесточение условий кредитования продолжилось. Банки активно пересматривали условия кредитования для компаний и граждан в четвертом квартале 2023 года и в итоге, по оценке ЦБ, «степень жесткости» в корпоративном сегменте оказалась сопоставима, а в розничном — выше уровня II квартала 2022 года.