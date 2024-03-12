Роскомнадзор сообщил об утечке данных клиентов из МФО

Роскомнадзору известно об утечке данных российских клиентов микрофинансовой организации, кроме того, ведомство проверяет возможную компрометацию персональной информации из еще одной компании. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя федеральной службы.

Ранее Минцифры Казахстана сообщило об обнаружении «Государственной технической службой» утечки более 2 млн персональных данных клиентов МФО «Займер». В попавшем в Сеть файле также содержалась информация о россиянах: 16,8 млн данных клиентов российского «Займера» и 6,8 млн данных клиентов микрокредитного сервиса «А Деньги». При этом в последнем заявили, что у них «нет никаких утечек».

«Роскомнадзор располагает информацией об утечке данных российских клиентов микрофинансовой организации, ведомство принимает меры реагирования», — указали в службе.

Также представитель Роскомнадзора сообщил о проверке информации о возможной утечке у еще одной МФО. Названия компаний не уточняются.