Аналитики рассказали, сколько россияне тратят на еду

Аналитики изучили данные о расходах россиян на еду. По итогам февраля потребительские расходы россиян превысили 5,6 триллиона рублей. Из этой суммы 1,96 триллиона пришлось на пищевые продукты (35 процентов).

Что касается динамики, то расходы на продовольствие увеличились за год на 18 процентов, что значительно превосходит уровень инфляции. Такая опережающая динамика показывает рост реального потребления. Россияне стали чаще покупать консервы для детского питания, соки, растительные масла, сыры и картофель.

Аналитики также рассказали об основных потребительских трендах. Так, россияне стали чаще покупать еду с учетом ЗОЖ — потребители ищут продукты, которые объединяют полезность для здоровья, вкус и удобство в употреблении. Все чаще покупатели обращают внимание на состав и компоненты продуктов

Также сообщается, что по акциям часто покупают товары 62 процента населения, а 38 процентов специально ищут скидки, передает RuNews24.ru.

С марта в России будет наблюдаться тенденция роста цен на несезонные овощи и ряд непродовольственных товаров. Об этом сообщила экономист РЭУ имени Плеханова Наталья Проданова.