Голикова анонсировала увеличение МРОТ вдвое

Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова доложила президенту Владимиру Путину, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) к 2030 году должен вырасти вдвое. Таким образом, он составит 35 тысяч рублей. Об этом стало известно из совещания российского лидера с правительством.

«К 2030 году МРОТ должен вырасти еще вдвое — до 35 тыс. рублей, что позитивно отразится, безусловно, и на заработных платах в бюджетной сфере и в экономике в целом, а также на увеличении социальных пособий», — сказала Голикова, добавив, что поручения президента будут выполнены.

В России МРОТ вырос до 19 242 рублей

Трансляция ведется на телеканале «Россия 24».