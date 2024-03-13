Японцев ждет самое большое повышение зарплат за 30 лет

Крупные японские компании после переговоров с профсоюзами согласились увеличить зарплаты сотрудникам более чем на 4%. Это будет самое значительное повышение с 1992 года, пишет Financial Times.

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Решающими факторами стали резкий рост стоимости жизни в стране, а также усугубление дефицита кадров. В прошлом году профсоюзы добились повышения оплаты труда на 3,6%.

В числе компаний, которые проиндексируют зарплаты работникам этой весной, производитель электроники NEC (+4,3%), авиакомпания ANA Holdings (+5,6%), автопроизводитель Honda (прибавка +5,6%), машиностроительная Mitsubishi Heavy Industries (+8,3%), сталелитейная Nippon Steel (+11,8%).

На прошлой неделе японские Suzuki и Skydrive начали производство летающего автомобиля. Его планируют представить на выставке Expo-2025, которая пройдет в Осаке. С 2026 года летающая машина должна поступить в продажу.