В российских банках могут запустить жилищные вклады

В Центробанке поддержали идею жилищных депозитов в РФ. Об этом сообщили в регуляторе.

Согласно проекту закона, договор жилищных сбережений можно будет открыть как минимум на год. Средства из этого депозита можно будет использовать только для покупки жилья или участия в долевом строительстве. Кроме того, средства будут страховаться на сумму до 10 миллионов.

Пока в проекте не предусмотрены повышенные ставки по таким вкладам с компенсацией из средств бюджета. Эксперты считают, что именно высокая сумма страхования будет стимулировать интерес клиентов к подобным вкладам.

Ряд банков уже готовы включить такие депозиты в свои линейки вкладов.

Также предполагается, что клиентам, которые откроют такой продукт, могут предложить скидку по ипотечному кредитованию или уменьшить первоначальный взнос, сообщают «Известия».

Ранее «Телеканал 360» писал, что льготная ипотека в стране действует до 1 июля 2024 года. По словам эксперта, до этого времени можно успеть купить хорошую квартиру в новостройке.