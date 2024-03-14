Эксперт рассказал, когда кредиты приносят прибыль

Россияне в настоящее время могут незначительно заработать на кредитах, несмотря на высокие ставки по ним. Об этом заявил в беседе с агентством «Прайм» финансист Лазарь Бадалов.

По словам эксперта, в эпоху дешевых кредитов популярной была схема, при которой заемщики оформляли их, а затем сразу гасили задолженность. Они старались пользоваться выгодными предложениями от банков и продавцов, отметил собеседник. Так, заемщики получали скидку, а кредит сразу же закрывали, чтобы не переплачивать проценты, добавил финансист.

В текущий период, как заявил Бадалов, граждане, которые получили кредит по прежним ставкам, находятся в выгодном положении. Он пояснил, что проценты по таким долгам ниже, чем нынешние депозитные ставки.

Эксперт подчеркнул, что еще годом ранее можно было найти кредиты под 12—14 процентов годовых. Сейчас, как указал он, ставки по депозитам составляют 15—16 процентов. В данной ситуации целесообразно не прибегать к погашению долга досрочно, а положить деньги на вклад ради прибыли, заявил Бадалов.

Ранее юрист Изабелла Атласкирова заявила агентству «Прайм», что в некоторых случаях заемщик рискует остаться должником банка даже после погашения кредитных обязательств.