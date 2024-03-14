Россияне стали чаще снимать со счетов наличные юани
Российские банки отметили спрос соотечественников на снятие со счетов наличных юаней. Об этом написал Интерфакс.
Кредитные организации имеют наличные юани, но не могут выдать их клиентам из-за ограничений, продлённых Банком РФ. Об этом сообщается в предложениях и вопросах, которая Ассоциация банков России направила к встрече руководства Центробанка и кредитных организаций.
Регулятор напомнил, что ограничения на выдачу денег с валютных счетов россиян и на операции с наличной валютой для предпринимателей и юрлиц вынужденная мера из-за введения санкций.
Центробанк мониторит ситуацию, чтобы выработать дополнительные меры, направленные на адаптацию финансовых организаций к меняющимся условиям рынка. Кроме того, принимаются меры для обеспечения стабильности финансовой системы, защиты интересов кредиторов и вкладчиков.
В марте Банк РФ продлил ограничения на снятие иностранной валюты до 9 сентября 2024 года. Если вклад был открыт до 9 марта 2022 год, то человек может снять 10 тыс. долларов или эквивалентную сумму в евро. Остальные денежные средства выдаются в рублях.