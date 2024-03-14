Выплаты пенсионерам перед выборами президента 2024

Российских пенсионеров ежегодно поддерживают как на федеральном, так и на региональном уровне. Им предоставляются разные пособия и выплаты. Изменится ли что-то в связи с выборами президента - рассказываем в материале.

Единоразовые выплаты в сентябре 2021 года

В 2021 году президент РФ Владимир Путин счел необходимым выплатить всем пенсионерам в России дополнительно разово по 10 000 рублей. Военнослужащим было предложено выделить в среднем по 15 000 рублей. В апреле президент анонсировал выплату в размере 10 000 рублей семьям со школьниками.

Подобных единоразовых выплат в преддверии выборов президента в 2024 году не ожидается, однако сумма пенсий и пособий будет увеличена. Напомним, что с начала года вступил в силу закон об их индексации.

Индексация пенсий

В 2024 году сумма страховой части пенсии неработающих граждан возрастет на 1572 рубля. После перерасчета средний размер выплат неработающим пенсионерам составит 22 605 рублей, а средний размер страховой пенсии по старости повысится на 1631 рубль — до 23 449 рублей. Кроме того, с текущего года на 7,5% увеличилась фиксированная надбавка к страховой пенсии — с 7567,3 до 8134,9 рубля.

В текущем году пенсионные выплаты повысятся более чем для 32,6 млн неработающих пожилых граждан, в том числе военных пенсионеров, которые получают как выплаты по государственному пенсионному обеспечению, так и страховую пенсию по старости.

Перерасчет выплат производится в автоматическом режиме, в этой связи гражданам не нужно обращаться в Социальный фонд России (СФР).

С 1 апреля будет проиндексирована сумма социальных пенсий. Выплаты повысят соразмерно уровню инфляции — на 7,5%. Средний размер социальной пенсии в 2024 году составит примерно 13 455 рублей. Социальная пенсия полагается тем людям, которые не могут обеспечивать себя самостоятельно. Ее назначают по инвалидности, по потере кормильца или по старости, если гражданин не наработал достаточный стаж и количество пенсионных баллов для получения страховых выплат.

В апреле пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы возрастут на 1392 и 1403 рубля соответственно. Сумма социальных выплат для этих категорий - 19 948 и 20 110 рублей.

Также ожидается увеличение размера пенсий инвалидов-военнослужащих, проходивших службу по призыву. Она возрастет на 1269 рублей, до 18 236 рублей. Выплаты по потере кормильца для семей таких военных увеличатся до 15 999 рублей.

Кроме того, с апреля будут увеличены государственные пенсии. Прибавка будет выплачена участникам Великой Отечественной войны, гражданам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», знаком «Житель осажденного Севастополя» или знаком «Житель осажденного Сталинграда», россиянам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф, а также членам их семей, летчикам, космонавтам и военным, проходившим службу по призыву.