В платежки за ЖКУ захотели добавить новую строку

В платежки россиян за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) захотели добавить новую строку — в отдельную графу предлагают вынести плату за текущий ремонт. Такой законопроект Госдуму депутаты «Единой России».

Парламентарии пояснили, что сейчас управляющие компании (УК) выставляют в квитанции плату за содержание общего имущества в многоквартирном доме единой строкой. Деньги именно на текущий ремонт не учитываются — из-за этого работы могут выполняться не в полном объеме и слишком дорого обходиться.

Авторы инициативы предлагают создать под плату за текущий ремонт отдельную строку в квитанциях за ЖКУ и обязать УК раз в квартал отчитываться перед собственниками о соответствующих поступлениях и расходах. Мера сделает работу УК более качественной и прозрачной для жильцов. Если закон примут, он вступит в силу с 1 января 2025 года.

Ранее в России захотели отменить идентификацию россиян при оплате ЖКУ до 60 тысяч рублей. Лимит предлагается увеличить с действующих 15 тысяч рублей.