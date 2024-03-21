Юрист объяснил, как получить больше отпускных

Если сотрудник преследует цель получить больше отпускных, следует брать отпуск в октябре и августе, рассказал NEWS.ru юрист Илья Русяев.

По его словам, это месяцы с наибольшим количеством рабочих дней, а чем меньше рабочих дней в месяце, тем меньше положено отпускных.

«Трудовой кодекс РФ позволяет законно увеличить размер отпускных за счет нескольких факторов. Во-первых, важно правильно выбрать время отпуска. Выгоднее брать отдых сразу после повышения оклада или выплаты крупных премий, чтобы они вошли в расчет среднего заработка за последние 12 месяцев (ст. 139 ТК РФ). Также отпускные будут больше в месяцы с максимальным количеством рабочих дней, например, в августе или октябре», — рассказал Русяев.

Юрист добавил, что в расчет включаются не только оклад и премии за трудовые успехи, но и все иные выплаты за работу: надбавки, сверхурочные, районные коэффициенты. По его словам, чем больше таких доплат было в расчетном периоде, тем выше отпускные.

«Не стоит спешить с отпуском и брать его авансом, до шести месяцев стажа. Выгоднее отработать полгода, чтобы в расчет попали реальные заработки, а не стартовый оклад. Наконец, можно перенести отпуск на следующий год, если в текущем повысили зарплату или выплатили большие премии. Но помните, два года подряд работодатель не имеет права не отпускать в отпуск», — отметил Русяев.

Ранее адвокат Ольга Власова рассказала, что при официальном трудоустройстве работник получает права на отпуск, в том числе такие малоизвестные, как компенсация за неполученные в срок отпускные. По ее словам, также некоторые категории трудящихся имеют право требовать отпуск, не дожидаясь шести месяцев работы на новом месте.