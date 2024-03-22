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Банки подняли лимиты по кредиткам для россиян

Средний размер лимита по новым кредитным картам в феврале 2024 года увеличился до 96,6 тысячи рублей впервые с осени. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные статистики бюро кредитных историй «Скоринг бюро».

Банки подняли лимиты по кредиткам для россиян
© ТАСС

Уточняется, что показатель падал на протяжении четырех месяцев подряд, потеряв 12,2 процента от пикового значения 106,4 тысячи рублей. За февраль он прибавил 3,4 процента.

Издание отмечает, что в феврале российские банки оформили клиентам — физическим лицам 2,08 миллиона кредитных карт с совокупным лимитом 200,8 миллиарда рублей.

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С 1 января в России вступили в силу новые ограничения Центробанка (ЦБ) по выдаче необеспеченных кредитов и кредитных карт — для банков и МФО стали действовать более строгие значения макропруденциальных лимитов (МПЛ) по таким ссудам.

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