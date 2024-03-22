В АСВ уточнили сроки по страховым выплатам вкладчикам банка "Стрела"

Страховые выплаты вкладчикам банка "Стрела", у которого Банк России отозвал лицензию, начнутся не позднее 5 апреля, сообщили в Агентстве страхования вкладов (АСВ). По данным отчетности банка, их сумма предварительно оценивается в 332 тысячи рублей.

Отмечается, что для выплат не будет привлекаться банк-посредник, поэтому с заявлением на возмещение необходимо обращаться в само Агентство. С 22 марта оно также выполняет функции временной администрации "Стрелы".

В ЦБ пояснили, что лицензия у кредитной организации отозвана за высокорисковые операции, а также нарушение законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма. "Стрела" специализировалась на оказании услуг по переводу денежных средств между банком QIWI и другими участниками рынка банковских услуг. С помощью нее проводились расчеты с теневым бизнесом, в том числе выполнялись переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор.

По величине активов "Стрела" занимала 321-е место в банковской системе.