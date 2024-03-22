Эксперты оценили, когда в России начнут дешеветь кредиты

Полная стоимость кредитов (ПСК) наличными достигла многолетнего максимума в 31,4% годовых при ключевой ставке 16%. Это максимальный результат с четвёртого квартала 2014 года (доступные поквартальные данные на сайте Банка России). Для сравнения, в марте 2022 года ПСК составляла 30,7% при ставке 20%. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные БКИ «Скоринг бюро».

ПСК по кредитам наличными растёт с июля 2023 года, когда ЦБ начал поднимать ключевую ставку. Однако с декабря ставка остаётся на уровне 16%, а ПСК за это время выросла на 1,5 процентного пункта.

«Решения по заявкам на кредиты могли быть приняты кредиторами ещё в период предполагаемого роста ключевой ставки, а потребители только сейчас получают кредиты по ранее принятым решениям, что и приводит к росту среднего значения ПСК», — поясняют в «Скоринг бюро».

Рост показателя может быть связан с отменой Центробанком ограничения ПСК. Кроме того, в январе вступили в силу новые правила, в соответствии с которыми в расчёт ПСК теперь включаются все платежи заёмщика, в том числе разнообразные подписки, оповещения, телемедицина.

При этом спрос на на кредиты сохраняется. По данным Frank RG, за февраль были выданы кредиты на 495 миллиардов ₽, что на 9% больше, чем годом ранее. В четвёртом квартале 2023 года 45% всех кредитов наличными было выдано на заёмщиков с показателем долговой нагрузки (ПДН) более 50%.

Сохранение высокого потребительского спроса будет поддерживать высокие ставки в течение следующих ближайших 4–6 месяцев, уверены в ПСБ. С учётом того, что отмена ограничений на ПСК продлится до 30 июня, высоких значений можно ожидать минимум до середины лета, добавляют в НКР.

Ранее в России одобрили самозапрет на кредиты.