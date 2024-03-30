Кому повысят пенсии с 1 апреля

В России 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 7,5 процента. Это предполагает вступающее в силу постановление Правительства от 5 марта 2024 года № 262. На это в федеральном бюджете на 2024 год предусмотрено 37,5 миллиарда рублей. Всего индексация затронет примерно четыре миллиона россиян.

Заявление не нужно

Величину индексации социальных пенсий рассчитывают исходя из темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за прошедший год. Эти выплаты начисляют:

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пожилым людям, не имеющим права на страховую пенсию. Речь в данном случае идет о пенсионерах, которые не наработали необходимый страховой стаж и не набрали необходимое количество пенсионных баллов для назначения страховой пенсии. В 2024 году это 15 лет стажа и 28,2 пенсионных балла. Социальную пенсию по старости назначают на пять лет позже, чем страховую, детям-инвалидам и людям с инвалидностью, у которых на момент обращения за пенсией полностью отсутствует страховой стаж, детям до 18 лет и студентам-очникам не старше 23 лет, которые потеряли одного или обоих родителей, а также дети умершей одинокой матери или чьи родители неизвестны.

Индексацию проводят беззаявительно, то есть обращаться в Социальный фонд для перерасчета не нужно. Социальный фонд автоматически проиндексирует выплаты с 1 апреля и доставит увеличенную пенсию по графику.

Не меньше прожиточного минимума

После индексации средний размер социальной пенсии составит около 13 500 рублей, отметила член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. И это почти на 10 тысяч рублей меньше, чем пенсии страховые. «Дело в том, что социальные пенсии выплачивают, как правило, гражданам, которые либо не работали, либо работали недолго, либо работали в сфере так называемой теневой занятости, то есть получали зарплату в конверте, и работодатели не платили за них взносы в пенсионную систему», — пояснила депутат.

При этом она напомнила, что государство гарантирует: в нашей стране никто не получает пенсию ниже регионального прожиточного минимума пенсионера. Если назначенные выплаты оказываются ниже, людям начисляют социальную доплату.

Военнослужащим и участникам Великой Отечественной войны

Также с 1 апреля на 7,5 процента повысят размер государственного пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан. На прибавку смогут рассчитывать почти 700 тысяч получателей.

В их числе:

военнослужащие и добровольцы, ставшие инвалидами из-за военной травмы, участники Великой Отечественной войны, граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф.

Что дальше?

Следующее повышение пенсий запланировано на 1 августа. В последний месяц лета выплаты пересчитают работающим пенсионерам, если они трудились в прошлом году и работодатель платил за них страховые взносы в пенсионную систему. Пенсии увеличат в беззаявительном порядке исходя из той суммы, которая поступила в пенсионную систему. Право на перерасчет возникает независимо от того, сколько человек проработал — месяц или полный год. При этом размер прибавки зависит и от периода, который получатель работал в прошедшем году, и от суммы взносов. Таким образом, сумма повышения для каждого человека индивидуальная.