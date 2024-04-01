Россиянам дали совет, как накопить на первый взнос по ипотеке

Накопить на первый взнос по ипотеке можно при помощи вклада или накопительного счета, посоветовал эксперт банковского рынка Андрей Бархота. В беседе с «Москвой 24» он подчеркнул, что размер суммы, которую нужно откладывать ежемесячно, зависит от доходов и желаемых сроков приобретения недвижимости. Так, если время не ограничено, достаточно откладывать 10-15%.

Чаще всего будущие заемщики прибегают к накоплению путем хранения сбережений на определенном вкладе или накопительном счете. <...> Если время не ограничено, можно откладывать меньше. Например, 10–15% от дохода, и тогда такое накопление не отразится на потреблении, — пояснил эксперт.

Если же деньги нужны в ограниченные сроки, то придется находиться в режиме жесткой экономии, чтобы откладывать до 30-35% дохода. Не стоит копить и хранить деньги в наличном виде, поскольку их могут похитить, уточнил Бархота. Он напомнил, что в среднем первый взнос по ипотеке составляет около 15-20% от стоимости жилья. Так, если средняя стоимость жилья находится в районе 4,5 млн рублей, то средняя сумма взноса составит около 1 млн рублей.

Юрист Дарья Коровина ранее рассказала, что для скорейшего погашения ипотеки необходимо отправлять все премии и дополнительный доход на досрочные платежи. По ее словам, чтобы не переплатить 400% за 20 лет, нужно уменьшать срок кредита, а не ежемесячные платежи.