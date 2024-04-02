"Тинькофф банк" предупредил о новом сценарии телефонного мошенничества

"Тинькофф банк" предупредил о новом "гибридном" сценарии мошенников с участием псевдосотрудников полиции, операторов связи и госуслуг. Об этом сообщается в материале кредитной организации.

Согласно описанию схемы, клиенту звонят якобы сотрудники сотового оператора и сообщают, что заканчивается договор на услуги связи. Чтобы его продлить, нужно назвать код из СМС. После этого мошенники открыто заявляют клиенту, что его обманули. Это делается, чтобы запугать человека и обманом заставить его выполнять указания других звонящих, которые представляются сотрудниками финмониторинга, госуслуг и даже полиции.

"Все звонящие дают инструкции клиенту: они якобы позволят спасти деньги и поймать банду мошенников, которые вступили в сговор с сотрудниками банка. На самом деле вместо спасения своих сбережений человек самостоятельно кладет деньги на счет мошенников через банкомат", - отмечают в "Тинькофф банке".

Как отмечается в материалах, количество атак по такому сценарию за последние месяцы (с января по март 2024 года) выросло в 3,5 раза.