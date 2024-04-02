С 5 апреля в Киргизии перестанут работать карты "Мир"из-за санкций, введенных Соединенными Штатами. RT на русском

"Подразделение Минфина США, отвечающее за контроль за иностранными активами, ввело санкции против АО "Национальная система платежных карт" (АО "НСПК"), оператора карт платежной системы "Мир". С целью минимизации риска вторичных санкций ЗАО "Межбанковский процессинговый центр" (ЗАО "МПЦ") как гарант бесперебойной работы национальной платежной системы "Элкарт" информирует о прекращении обслуживания с 5 апреля 2024 года банковских карт "Мир" в своей инфраструктуре", - говорится в сообщении на сайте оператора. ТАСС

Ранее сообщалось, что в Армении массово перестали работать карты «Мир». На фоне санкционных рисков, большинство банков страны заявили, о невозможности функционирования карт в терминалах и банкоматах. Ura.Ru