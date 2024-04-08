В Госдуму внесли законопроект о банковских продуктах, которые позволяют накопить на первый взнос по ипотеке. Эти вклады могут быть интересными, но не для всех и лишь на особых условиях, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на руководителя направления экспертной аналитики Банки.ру Инну Солдатенкову.

Собеседница отметила, что благодаря такому финансовому продукту можно решить проблему с первым взносом в 20-30 процентов. Также подчеркивается, благодаря вкладу у граждан повысится уверенность в получении ипотеки.

Специалист обратила внимание на то, что для своих клиентов банки смогут предлагать льготные ипотечные тарифы. Вместе с тем Солдатенкова указала на необходимость в работке условий по новым вкладам. По ее словам, текущие условия вряд ли подогреют массовый интерес к ним.

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Эксперт подчеркнула, что ставка должна быть выше средней по другим продуктам.

Ранее главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич в беседе с агентством «Прайм» допустил скорое снижение ставок по краткосрочным депозитам. При этом, как заявил он, у граждан еще есть возможность найти выгодное предложение и воспользоваться им.