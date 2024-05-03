На базе портала «Госуслуги» до конца года ЦБ и Минцифры с участниками финрынка начнут пилотировать платформу коммерческих согласий (ПКС).

Об этом пишут «Известия».

Внедрение данной платформы позволит гражданам без дополнительного подтверждения сведений о себе получать любые услуги от разных банков, МФО, страховых, брокеров, а в будущем, возможно, и магазинов, медицинских учреждений и так далее.

В Центробанке пояснили, что ПКС пока будет работать на уровне отрытых финансов.

«Когда человеку понадобится дистанционно получить услугу финансовой организации, а у неё будет недостаточно данных о нём, человек сможет дать согласие на передачу этих данных из другой финансовой организации, у которой эта информация есть», — рассказали в регуляторе.

Как подчеркнули в ЦБ, на платформе, будет храниться только согласие граждан, а не информация о них.