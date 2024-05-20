ЦБ запустил акцию по обмену монет

Банк России объявил о запуске акции «Монетная неделя», в рамках которой можно будет обменять железную мелочь на бумажные деньги или зачислить на свой счет без комиссии. Информация об этом размещена на сайте регулятора.

В Центробанке уточнили, что акция будет проходить по всей стране с 20 мая по 2 июня.

«Можно будет принести мелочь в банк и обменять ее на бумажные деньги или без комиссии зачислить сумму на свой счет», - пояснили в пресс-службе.

Участие в «Монетной неделе» примут около четырех тысяч подразделений 146 банков. Подробная информация об условиях и адресах банков-участников - на сайте монетнаянеделя.рф.

В Банке России напомнили, что впервые такая акция прошла в 2023 году и в ходе нее было собрано более 20 млн монет весом 87 тонн на почти 83 млн рублей.

Ранее в пресс-службе ЦБ отмечали, что купюры номиналом пять рублей не печатались несколько лет, поскольку из-за быстрого изнашивания их решили заменить на более долговечные монеты. Теперь же печать наоборот стала выгоднее. Проблему с износом купюр решили с помощью дополнительного покрытия защитным лаком.