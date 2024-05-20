ЦБ запустил акцию по обмену монет

Банк России (ЦБ) объявил о начале акции по обмену монет. Об этом говорится на сайте регулятора. Отмечается, что в ней примут участие около четырех тысяч подразделений 146 банков.

До 2 июня в них можно будет принести мелочь и без комиссии обменять ее на бумажные деньги или зачислить сумму на счет.

В ЦБ уточнили, что некоторые банки приготовили участникам акции сувениры.

В РФ не поддержали законопроект о повышении МРОТ

Всероссийская акция по обмену монет проводится во второй раз. Впервые она была организована в прошлом году. Тогда было собрано более 20 млн монет почти на 83 млн рублей. Вес собранной мелочи составил 87 тонн.