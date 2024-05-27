Аналитик: "Все люди с зарплатой будут платить повышенный НДФЛ"

Размером месячного дохода физического лица, с которого в его отношении начинает действовать новая шкала НДФЛ, должны стать две средние зарплаты. Об этом сказано в расширенных рекомендациях по изменению налоговой системы, утвержденных профильным комитетом Госдумы.

При этом саму ставку увеличенного НДФЛ предложено не повышать, чтобы обеспечить гладкий переход. Сегодня она составляет 15% и действует для налогоплательщиков с доходов от 5 миллионов рублей в год, пишет РБК.

Весь вопрос в том, где эти 15% заканчиваются. То есть где начинается следующий порог, который ставку повышает для действительно богатых людей, отметил в интервью «Свободной Прессе» финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев.

«Потому что если следующий порог будет начинаться с условных 20 миллионов рублей, то это ерунда. У богатых людей ведь нет сумасшедших зарплат, от которых считают НДФЛ. У них доходы от ценных бумаг, вложений и прочего. А значит, вы формально делаете такой вроде бы увеличенный налог, но для них повышение пустяковое, никакое», — пояснил собеседник издания.

Исходя из данных за 2023 год, средняя номинальная зарплата в России составила 74 854 рублей в месяц, двукратный ее размер — 149 708 рублей. В пересчете на год двукратный размер дает почти 1,8 миллионов доходов. При этом согласно базовому прогнозу Минэкономразвития, в 2024 году среднемесячная номинальная зарплата составит 83 698 рублей и в таком случае двукратный размер за год может составить около 2 миллионов.

«Совершенно верно. Поэтому необходимо учитывать и инфляцию, и рост зарплат. И президент говорил, что как минимум до 2030 года резко ничего не менять. Не можем мы сейчас закладывать вот эти вот два средних оклада, после которых начинается повышенная ставка. Должно быть три, а то и четыре дохода, чтобы люди совершенно спокойно жили, платили свои 13% и только после четырех этих самых доходов начинали платить повышенную ставку. А при таких прогнозах Минэкономразвития почти все люди, которые получают заработную плату, будут платить этот повышенный налог. А потом можно эту шкалу делить на 3, 4, 5 ступеней и ставить хоть 25, хоть 100, 200, 300 миллионов — там никого не будет», — уточнил Беляев.

Ранее сообщалось, что правительство России готовит налоговую реформу, которая глобально изменит НДФЛ.