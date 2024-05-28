Число россиян старше 60 лет, которые продолжают работать, устойчиво растет

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Численность россиян старше 60 лет, которые продолжают работать, устойчиво растет. В 2019 году показатель составлял 4,58 млн человек, а в 2023 году - уже 5,7 млн человек, говорится в ответе правительства РФ на вопрос депутатов Госдумы о том, планируется ли возобновление индексаций пенсий работающим пенсионерам.

Ранее комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов поддержал кандидатуру Котякова на должность министра труда и социальной защиты. В свою очередь министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщал, что вопрос дополнительного пенсионного обеспечения работающих граждан будет рассмотрен при формировании нового трехлетнего бюджета страны.

"Согласно выборочным данным Росстата, численность занятых лиц в возрасте 60 лет и старше устойчиво растет: в 2019 году составляла 4,58 млн человек, в 2020 году - 4,78 млн человек, в 2021 году - 5,02 млн человек, в 2022 году - 5,38 млн человек и в 2023 году - 5,73 млн человек", - говорится в документе, который имеется в распоряжении ТАСС.

В правительстве отметили, что, в случае прекращения работы, общий уровень материального обеспечения пенсионера снижается. При этом размер выплачиваемых пенсий существенно вырастает с учетом осуществленных за период работы индексаций, и все виды страховых пенсий выплачиваются в полном объеме.

"Решение о выплате пенсии работавшему пенсионеру с учетом всех индексаций принимается с месяца, следующего за месяцем увольнения", - пояснили в документе.