Минтруд объяснил порядок начисления «налогового кешбэка» для семей с детьми

Министерство труда и социальной защиты РФ разработало и внесло в Правительство федеральный законопроект «О ежегодной выплате работающим родителям, имеющим двух и более детей». Об этом сообщает РБК.

В сопроводительной записке к документу отмечается, что проект инициирован в рамках введения прогрессивной шкалы налогообложения.

Согласно законопроекту, выплаты семьям с невысоким доходом начнут предоставлять с 2026 года, на эти цели потребуется ежегодно выделять из федерального бюджета более 100 млрд рублей. По словам главы Минфина Антона Силуанова, подобная мера будет стимулировать россиян к легальному заработку.

Благодаря налоговому «кешбэку» семьи смогут снизить фактическую ставку НДФЛ с 13% до 6%. Право на данные выплаты получат работающие родители (опекуны, попечители) двоих и более детей в семьях, где среднедушевой доход не превышает величину 1,5-кратного регионального прожиточного минимума на душу населения. Отмечается, что размер прожиточного минимума серьезно отличается в зависимости от региона. Так, например, в Москве в 2024 году прожиточный минимум на душу населения составляет 22,7 тыс. рублей, в Чукотском автономном округе — 40,3 тыс. рублей, а в Липецкой области — 12,8 тыс. рублей.

Для получения льготы родителям нужно соответствовать ряду критериев. Так, возраст детей не должен превышать 18 лет, а в случае, если ребенок получает образование по очной форме обучения, — 23 лет. Получить выплату сможет каждый из родителей в том случае, если не имеет задолженности по алиментам.

До этого в Калужской области власти анонсировали новые меры поддержки многодетных семей. Так, с этого года семьи будут получать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка к 1 сентября на покупку школьной и спортивной формы.