Россияне ответили, умеют ли дети откладывать карманные деньги

84% граждан России заявили, что их дети в возрасте от восьми до 18 лет откладывают денежные средства, которые они получают на карманные расходы. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на результаты исследования компании «Росгосстрах Жизнь» и edtech-компании MAXIMUM Education.

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На нерегулярной основе прибегают к этому 64% детей, не откладывают средств 16%. Также исследователи поинтересовались, на что дети респондентов тратят деньги чаще всего. 59% россиян сообщили, что траты детей приходятся на развлечения (речь идет о фастфуде, сладостях, игрушках, походах в кино и кафе).

«Расходы 24% зависят от ситуации, а каждый пятый ребенок (20%) тратит средства на необходимые нужды — перекус в школе, проезд и так далее. Кроме того, 14% откладывают деньги на крупные покупки», — пишет издание.



Ранее заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков спрогнозировал рост рынка сбережений физлиц в России более чем на 24% в 2024 году. Так, уровень побьет максимум прошлого года.